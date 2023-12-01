رئيس الأكاديمية العربية يوقع اتفاقية تعاون مع دنسبلاي سيرونا الألمانية لتعزيز التعاون

في إطار سعي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لفتح آفاق تعاون مختلفة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية، وحرص الأكاديمية علي دعم البحث العلمي وإتاحة فرص تدريبية لطلابها مع مختلف المؤسسات الدولية داخل مصر وخارجها، وتوفير خدمة تعليمية وفق أفضل المعايير الدولية.

قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بزياره رسمية الي شركة دنسبلاي سيرونا الألمانية لتوقيع إتفاقية تعاون بين الطرفين لتعزيز سبل التعاون في مجال البحث العلمي و تبادل الخبرات و التدريب علي أحدث تقنيات طب الأسنان الرقمية وذلك لتدريب الطلاب خلال فصل الصيف وكذلك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وتهدف الإتفاقية إلي التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي،كما تحرص الأكاديمية على وجود عيادات خارجية في فرع العلمين لإتاحة الفرصة لتلقي العلاج في إطار المسئولية المجتمعية للأكاديمة.

وقام بالتوقيع من الجانب الألماني السيد يورج فوجل نائب رئيس شركة دنسبلاي سيرونا الألمانيه للعلاقات الدوليه بمدينة بنزهايم ،وحضر من الأكاديمية الدكتور طارق محمود علي عميد كلية طب الأسنان بالعلمين.