الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسكر قوص في كأس مصر للسلة

سلة الاهلي
سلة الاهلي

يخوض الفريق الأول لكرة الـ سلة «رجال» بالنادي الأهلي  أولي مبارياته في بطولة كأس مصر عندما يلتقي اليوم مع نظيره فريق سكر قوص في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

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اليوم.. الأهلي يواجه بورتو السويس في بطولة منطقة القاهرة للبراعم

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الأهلي يواجه سكر قوص في كأس السلة .. اليوم

موعد مباراة الأهلي وسكر قوص في كأس مصر للسلة
 

و تبدأ المباراة في الرابعة عصر اليوم وتقام على صالة نادي قنا ويسعى الأهلي إلى الفوز بها لمواصلة مشواره نحو لقب البطولة.

وحرص الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لـ سلة الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد والالتزام بالتعليمات من أجل تقديم عرض مميز وتحقيق الفوز.

في سياق آخر، أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المارد الأحمر يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أهمية ذلك بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.

وتابع محمد هاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: «بالتأكيد نسعى للفوز في مباراة الغد خارج الأرض، وهي مهمة ليست سهلة في ظل مواجهة فريق قوي ويملك عناصر مميزة على ملعبه».
 

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