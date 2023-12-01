سفير مصر لدى لبنان: مؤشرات جيدة لتوافد المواطنين على التصويت بالانتخابات (فيديو)

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا حول عملية تصويت المصريين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وتابع خلال هذا المؤتمر الصحفي المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، العملية الانتخابية من المقرات الإنتاخبية من خلال التواصل عن طريق الفيديو مع سفراء مصر في عدد من دول وعواصم العالم من بينهم سفير مصر لدى لبنان، ونقلته قناة “إكسترا نيوز”.

وأكد السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، أن عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج بدأت منذ الساعة التاسعة صباحًا، مشددًا على أن هناك اليوم الجمعة هو يوم عمل في لبنان ورغم ذلك هناك مؤشرات جيدة لتوافد عدد كبير من المصريين.

سفير مصر لدى لبنان يشارك عبر “فيديو كونفرانس” في اجتماع الوطنية للانتخابات

وأضاف أنه ما تشهده لجان التصويت في لبنان وتوافر أعداد من المصريين بالخارج يعتبر علامة جيدة على مدار اليوم والأيام المقبلة لإقبال طيب، آخذًا في الاعتبار أن يوم الجمعة يوم عمل في لبنان، وجاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الجالية المصرية في لبنان خلال الفترة الماضية، وجاءت جميع الردود من المواطنين بشكل إيجابي ومشجع.

وتابع المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، العملية الانتخابية من المقرات الإنتاخبية من خلال التواصل عن طريق الفيديو مع سفراء مصر في عدد من دول وعواصم العالم، والذي بدء فيها عملية التصويت.

وأوضح المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم فتح حتى الآن 106 لجنة انتخابية حول العالم، وهناك 137 مقر بـ101 دولة عربية وأجنبية أخرى.

وفي وقت سابق، قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، “ابتدينا بداية مرحلة عملية التصويت للمصريين في الخارج على مستوى العالم، بداية أول دولة بيتم فيها إجراء التصويت هي في سفارة مصر في نيوزيلندا، ونظرًا لفروق التوقيت، فإن الساعة هناك التاسعة صباحًا بتوقيت مصر العاشرة مساءً”.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “إكسترا نيوز”، قائلًا: “تعتبر أول لجنة يتم فتح التصويت فيها للمصريين في الخارج، وتباعًا في غرفة العمليات في الهيئة الوطنية للانتخابات مستمرين من الآن حتى انتهاء التصويت تباعًا، وفتح كل المقرات خارج مصر”.