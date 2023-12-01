الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل وموعد معرض صور مكتبة مصر الجديدة

جمعية مصر الجديدة
جمعية مصر الجديدة

يستعد الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، صباح غد السبت، لافتتاح معرض الصور الذى تنظمه مكتبة مصر الجديدة للطفل التابعة للجمعية، والذى يستعرض أهم المحطات التنموية التى تشهدها مصر، ويهدف إلى التعريف بمختلف انجازات الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشروعات التنمّوية  المحققة خلال التسعة سنين الأخيرة.

 

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن المعرض يضم  ما يقرب من ٣٠ صورة تعبر عن حجم المشروعات  فى كل المجالات بدءا من قناة السويس الجديدة كخطوة هامة لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي، ومشروعات الأنفاق التى ربطت سيناء بالوطن الأم ولتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.

 

كما تستعرض الصورالإنجازات فى مجالات النقل والصحة والإنشاءات الاستراتيجية كالمطارات والمدن الجديدة، ومبادرات حياة كريمة و100 مليون صحة وغير ذلك من المبادرات التى تصب فى صالح المواطن المصرى، وتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية و مشروعات تنمية الصعيد وغير ذلك الكثير.

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