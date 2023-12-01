بروتوكول تعاون بين إتحاد الخماسي وشركة عالمية للحلول المتكاملة واللياقة البدنية

وقع الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بروتوكول تعاون مع احدي الشركات المتخصصة في مجال الحلول المتكاملة واللياقة البدنية وهي ممثل لكبري الشركات العالمية المنتجة لأجهزة ومعدات اللياقة البدنية والقياسات والتحليل البدني والحركي.

وأكد المهندس شريف العريان أن البروتوكول يقضي بأن تقوم الشركة بتوفير ساعات رياضية واحزمة متابعة النبض للمنتخب المصري حتى دورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024" ، دعما منها لمنتخب مصر صاحب النتائج المتميزة في استعداداته للدورة الأوليمبية ، والتي تخدم اللاعبين والمدربين في استخدام القياسات البدنية والحركية ، وعمل برنامج فني كامل لمتابعة اللاعبين ، وتحليل الآداء البدني للوصول لأعلى المستويات لتحقيق النتائج المطلوبة.

وقام بتوقيع البروتوكول المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسي الحديث والدكتور عمرو مهنا المدير العام للشركة.

وشهد توقيع البروتوكول اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، الدكتور شادي عبد العزيز امين الصندوق ، السيد عوض سامي ، السيد على عاصم ، السيد انس عبد السلام اعضاء مجلس الإدارة ، و الكابتن ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة للمنتخبات القومية ، والجهاز الفني والإداري ، واللاعبين واللاعبات.