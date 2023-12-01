الرئيس السيسي يلتقي بنظيره الفرنسي ويتفقان على أهمية تسوية القضية الفلسطينية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.

الرئيس السيسي وماكرون

وشهد لقاء الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي تبادل وجهات النظر بشأن سبل تغزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في ضوء الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات في مختلف المجالات.

وتناول الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ايضًا، متابعة التباحث بشأن القضايا الدولية والإقليمية لا سيما تغير المناخ وكذا التصعيد في قطاع غزة.

واستعرض الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن الأوضاع وضرورة وقف إطلاق النار والتوسيع في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واستعرض ايضًا الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب من غزة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الصورة التذكارية بقمة المناخ COP28، وتوسط السيسي القادة والزعماء المشاركين، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز.

الرئيس السيسي بقمة المناخ



وكان وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات، للمشاركة في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28”.

السيسي يتوسط صورة تذكارية مع القادة والزعماء المشاركين في قمة المناخ COP28

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر.

أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقاً من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلًا عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ.