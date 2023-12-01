موعد مباراتي دوري أبطال أفريقيا اليوم.. والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث تقام مباراتين في إطار منافسات المجموعاتين الثالثة والرابعة بالبطولة.

الهلال السوداني والترجي الرياضي التونسي

يستضيف فريق الهلال السوداني على ملعبه ووةسط جماهيره نظيره الترجي الرياضة التونسي في قمة مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى بطل السودان لتعويض هزيمته في مباراته الأولى أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف دون رد، بينما حقق الترجي فوزاً صعباً على النجم الساحلي التونسي بهدفين مقابل دون رد.

ويأمل الفريق التونسي في العودة بنتيجة إيجابية لتعزيز صدارته للمجموعة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة بينما يكون موعد اللقاء في الرابعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري

على جانب آخر يحل فريق شباب بلوزداد الجزائري ضيفاً ثقيلاً على ميدياما الغاني في إطار منافسات المجموعة الرابعة.

وكان ميدياما قد تلقى خسارة ثقيلة أمام مضيفه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ بينما فاز شباب بلوزداد بقيادة مديره الفني البراويلي باكيتا على يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية نظيفة.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراتي دوري أبطال أفريقيا

وتنقل منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكلف حصري عبر شبكة قنوات bein sports