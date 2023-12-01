افتتاح قسم التخاطب وعيوب الكلام والسمعيات بمستشفى كفر الدوار العام

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم البدء في تشغيل قسم التخاطب وعيوب الكلام والسمعيات بمستشفي كفر الدوار العام بالدور الرابع ، وذلك تحت إشراف الدكتور عمرو دويدار مدير المستشفى .

و أشار جميعه الى انه قد تم تجهيز القسم مثل نظيره بكلية الطب جامعة الإسكندرية من ناحية البنية الأساسية والوسائل التعليمية والإختبارات النفسية واختبارات القدرات و اختبارات اللغة ، وملفات المرضى والمتابعة، وأن قسم التخاطب بمستشفي كفر

الدوار العام هو الأول بمستشفيات محافظة البحيرة بهذا التجهيز .

وأن القسم يضم وحدة مناظير و تصوير للحنجرة والأحبال الصوتية لتشخيص أمراض الصوت.

ومن جانبة أكد الدكتور عمرو دويدار مدير المستشفي أنة تم إنشاء القسم بعد تدريب الأطباء والطاقم المعاون من مدربين التخاطب على أسس علمية حسب المعايير الجامعية بكليات الطب.

وأن القسم يهدف إلي تقديم الخدمة الطبية لأهالي كفر الدوار و محافظة البحيرة في مجال طب أمراض التخاطب ،

عن طريق تدريب كوادر طبية علميًا و عمليًأ.

وأشار دويدار إلي أن قسم التخاطب بمستشفي كفر الدوار العام على استعداد لقبول وتدريب طواقم طبية من مستشفيات مراكز البحيرة المختلفة ، ونقل الخبرات الي جميع مستشفيات المحافظة مع المساهمة في انشاء وحدات مماثلة بها.