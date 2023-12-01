أتالانتا الإيطالي يتأهل بجدارة لثمن النهائي  بالدوري الأوروبي

تأهل أتالانتا الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوربا ليج" كأول المتأهلين بتعادله مع ضيفه سبورتنج البرتغالي 1-1 يوم الخميس في برجامو بالجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

سجل جانلوكا سكاماكا (23) هدف أتالانتا، والإنجليزي ماركوس إدواردز (56) هدف سبورتنج.

وضمن أتالانتا صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر بعدما رفع رصيده الى 11 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام سبورتنج الذي ضمن الوصافة وبالتالي خوض الملحق ضد أحد أصحاب المركز الثالث في مسابقة دوري أبطال أوروبا مستغلا خسارة شتورم جراتس النمسوي الثالث أمام ضيفه راكوف تشيستوخوفا البولندي صفر-1 سجله الاكوادوري جون ييبواه في الدقيقة 81.

وتفوق أتالانتا على سبورتنج في المواجهتين المباشرتين بعدما كان تغلب عليه 2-1 في الجولة الثانية في لشبونة، وبالتالي لن يتمكن سبورتنج من انتزاع الصدارة من اتالانتا لو فاز في الجولة الاخيرة وخسر الفريق الايطالي.

ويتأهل متصدرو المجموعات الثماني مباشرة إلى ثمن النهائي، ويخوض أصحاب المركز الثاني ملحقا بمواجهة الفرق صاحبة المركز الثالث في دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

فيما ينتقل أصحاب المركز الثالث في "يوروبا ليج" الى خوض ملحق مع أصحاب المركز الثاني في مسابقة كونفرنس ليج من أجل بلوغ ثمن نهائي الأخيرة.

وخطا وست هام يونايتد الانجليزي خطوة كبيرة نحو بلوغ ثمن النهائي بفوزه القاتل على مضيفه باتشكا توبولا بهدف نظيف سجله التشيكي توماس سوتشيك في الدقيقة 89.

وعزز وست هام موقعه في صدارة المجموعة الاولى برصيد 12 نقطة بفارق المواجهة المباشرة أمام مطارده المباشر ومنافسه على بطاقة ثمن النهائي فرايبورج الألماني الذي أكرم وفادة ضيفه أولمبياكوس اليوناني بخماسية نظيفة.