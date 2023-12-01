أعداد المفرج عنهم من حماس وإسرائيل والجنسيات المزدوجة لبعضهم

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه بحسب التزامات سابع يوم من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس سيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل 10 أسرى إسرائيليين في غزة، وفق روسيا اليوم.

وقال الأنصاري في مدونته على موقع "إكس": "تم احتساب المواطنتين الروسيتين اللتين تم الإفراج عنهما يوم أمس ضمن هذه القائمة.

وذكر الانصاري أن المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة يضمون 2 قصّر و 6 نساء منهن من مزدوجيات الجنسية من الجنسيات التالية: مكسيكية، روسية، أوروغوانية.

ولفت متحدث الخارجية القطرية إلى أن هؤلاء جميعهم تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي.

وأضاف: "يتضمن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 23 قاصرا و7 نساء".

يُشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" أنّه استجابة لطلب القيادة الروسية، أطلقت سراح محتجزتين روسيتين - إيرينا تاتي، وإيلينا تروفانوف - في إطار الدفعة السادسة من تبادل الأسرى مع إسرائيل.

بدوره، التقى السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، مع تاتي وتروفانوف، اللتين تحملان الجنسيتين الروسية والإسرائيلية.

وقالت السفارة الروسية في بيان إن فيكتوروف رحب بالإفراج عن مواطنينا. وأعرب عن تعازيه العميقة لإيلينا تروفانوف فيما يتعلق بمقتل زوجها، خلال هجوم 7 أكتوبر.

وأكد السفير الروسي أن عودتهم جاءت نتيجة مباشرة للعمل المستمر والمكثف الذي قامت به قيادة وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين، بالإضافة إلى دبلوماسيي السفارات الروسية بالتنسيق الوثيق مع كافة الأطراف المعنية في المنطقة.