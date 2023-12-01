رغم صعوبة الطقس المصريين بإستراليا يشاركون في أداء حقهم الدستوري للانتخابات الرئاسية

قالت نائبة رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج الفرعى بدولة أستراليا الأستاذة نيفين الرافعي ، أنه بالرغم من صعوبة الطقس إلا أن المصريين حريصون على القيام بواجبهم الوطني والادلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية الحالية 2024 ، لافته إلا أنه من المتوقع زيادة في أعداد المتوافدين على المقار الانتخابية بعد العصر بانتهاء عدد ساعات العمل.

واضافت "نيفين " تواجد المصريين بخارج السفارة المصرية ب أستراليا منتظرين فتح أبواب اللجان الانتخابية فى المواعيد المقررة والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات ،

وأشارت إلى سعادتها وترحيبها بيان الكنيسه القبطية في سيدني الخاص بانتخابات الرئاسة.. بأن جموع المصريين مسيحيين ومسلمين في استراليا عموما حريصون على أداء واجبهم الوطني في الانتخابات الرئاسية الحالية,2024