الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

رغم صعوبة الطقس المصريين بإستراليا يشاركون في أداء حقهم الدستوري للانتخابات الرئاسية

نائبة رئيس الاتحاد
نائبة رئيس الاتحاد المصريين في استراليا

 

قالت نائبة رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج الفرعى بدولة أستراليا الأستاذة نيفين الرافعي ، أنه بالرغم من صعوبة الطقس إلا أن المصريين حريصون على القيام بواجبهم الوطني والادلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية الحالية 2024 ، لافته إلا أنه من المتوقع زيادة في أعداد المتوافدين على المقار الانتخابية بعد العصر بانتهاء عدد ساعات العمل.
واضافت "نيفين " تواجد  المصريين بخارج السفارة المصرية ب أستراليا منتظرين فتح أبواب اللجان الانتخابية فى المواعيد المقررة والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات ،
وأشارت إلى سعادتها وترحيبها بيان الكنيسه القبطية في سيدني الخاص بانتخابات الرئاسة.. بأن جموع المصريين مسيحيين ومسلمين في استراليا عموما حريصون على أداء واجبهم الوطني في الانتخابات الرئاسية الحالية,2024

 

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