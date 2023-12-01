الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا لكرة السلة 3 × 3 المؤهلة للأولمبياد

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة أفريقيا  لكرة السلة 3 × 3 رجال وسيدات والتي تستضيفها مصر  خلال الفترة من 1 و حتى 3 ديسمبر الجاري .
 

ويلعب منتخب مصر مع كل من منتخب أوغندا ومنتخب الجزائر ومنتخب السنغال، بينما يلعب منتخب السيدات مع منتخبات مالي والجزائر واوغندا والسنغال.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من: أحمد ياسر عبدالوهاب وعمرو زهران وميدو طه ويوسف رفعت، بينما يضم منتخب السيدات كل من: ثريا محمد و وندين سبعاوي ورنيم الجداوي ورضوى سالم.

ويتأهل الفائز بالبطولة إلى المرحلة الثانية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تشهد مشاركة 8 منتخبات فقط.

وكان منتخب مصر للناشئين والناشئات تحت 17 سنة قد حصدا لقب البطولة الإفريقية لمنافسات 3×3 التي أقيمت أمس على مضمار الدراجات باستاد القاهرة.

وحقق منتخب الناشئين اللقب بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بنتيجة 11 / 17، في حين فاز منتخب الناشئات بلقب بطولة أفريقيا على حساب المنتخب الجزائرى. 

وضمت قائمة منتخب الناشئين في البطولة كل من: عمر عصام، وعمر حاتم، ومحمد طارق، وعمر البابلاوي، بقيادة ياسر أبو الفتوح مديرا فنيا، بينما ضمت قائمة منتخب الناشئات كل من: خديجة عثمان، وعائشة سالم، وهاجر صهيب، بالإضافة إلى جود محمد بقيادة أحمد جمعة مديرا فنيا.

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