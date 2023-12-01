اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا لكرة السلة 3 × 3 المؤهلة للأولمبياد

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة أفريقيا لكرة السلة 3 × 3 رجال وسيدات والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 3 ديسمبر الجاري .



ويلعب منتخب مصر مع كل من منتخب أوغندا ومنتخب الجزائر ومنتخب السنغال، بينما يلعب منتخب السيدات مع منتخبات مالي والجزائر واوغندا والسنغال.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من: أحمد ياسر عبدالوهاب وعمرو زهران وميدو طه ويوسف رفعت، بينما يضم منتخب السيدات كل من: ثريا محمد و وندين سبعاوي ورنيم الجداوي ورضوى سالم.

ويتأهل الفائز بالبطولة إلى المرحلة الثانية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تشهد مشاركة 8 منتخبات فقط.

وكان منتخب مصر للناشئين والناشئات تحت 17 سنة قد حصدا لقب البطولة الإفريقية لمنافسات 3×3 التي أقيمت أمس على مضمار الدراجات باستاد القاهرة.

وحقق منتخب الناشئين اللقب بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بنتيجة 11 / 17، في حين فاز منتخب الناشئات بلقب بطولة أفريقيا على حساب المنتخب الجزائرى.

وضمت قائمة منتخب الناشئين في البطولة كل من: عمر عصام، وعمر حاتم، ومحمد طارق، وعمر البابلاوي، بقيادة ياسر أبو الفتوح مديرا فنيا، بينما ضمت قائمة منتخب الناشئات كل من: خديجة عثمان، وعائشة سالم، وهاجر صهيب، بالإضافة إلى جود محمد بقيادة أحمد جمعة مديرا فنيا.