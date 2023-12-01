من لا يحتاج إلى أكل العسل.. طبيبة توضح

كشفت الدكتورة نوريا ديانوفا، أن العسل ممنوع للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد.

أخبرت أخصائية التغذية ديانوفا في إحدى المقابلات الأشخاص الذين لا ينبغي عليهم تناول العسل ونوهت المتخصصة إلى أن هذا المنتج مسبب للحساسية، لذا من الأفضل لمرضى الحساسية استبعاده من نظامهم الغذائي.

وقالت الطبيبة :" لا أعتقد أيضًا أنه يجب استخدامه من قبل أولئك الذين يعانون من مرض السكري والذين يعانون من زيادة الوزن".

وفي حديثها أيضًا مع موسكو 24، أشارت ديانوفا إلى أن العسل مصدر للفركتوز ويمكن أن يكون لهذا النوع من السكر الطبيعي تأثير سلبي على الكبد إذا كان ضعيفًا وغير صحي بالفعل، مشددة على أن الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بمرض الكبد الدهني لا يحتاجون إلى تناول العسل.

أما بالنسبة لمن لا يعانون من مشاكل صحية، فقد نصحت خبيرة التغذية بتناول العسل باعتدال:"فقط 1-2 ملاعق صغيرة ما لم يكن هناك سكر مضاف في النظام الغذائي."

وخلاصة القول، قال المختص إنه بشكل عام من الأفضل عدم تناول أكثر من 30 جراما من السكر يوميا.