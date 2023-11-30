سدايا.. وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للمواطنين السعوديين من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا.

وأوضحت سدايا عبر موقعها الإلكتروني، أنها وفّرت وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس وذلك في عدد من التخصصات.

ولفتت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى أن العمل سيكون بمقر الهيئة الرئيسي في العاصمة السعودية "مدينة الرياض"، والتقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2023م.

وظائف هيئة سدايا

وأضافت هيئة سدايا عبر موقعها أن الوظائف الخالية وفق المسميات الوظيفية التالية:

أخصائي مراكز التصديق.

مسؤول مراكز التصديق.

مهندس شبكات.

مسؤول الشبكات.

مدير قسم معايير التميز المؤسسي.

رئيس قسم الشراكات المحلية.

مساعد إداري.

مدير مكتب.

أخصائي العمليات والاستجابة.

أخصائي التخطيط الاستباقي.

أخصائي أول التخطيط الاستباقي.

رابط التقديم على الوظائف

ودعت هيئة سدايا السعودية كل الراغبين في التقديم على وظائفها الإطلاع على تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي..

https://careers.sdaia.gov.sa/jobs