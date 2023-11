ألعاب Call of Duty تبدأ في الهبوط على NVIDIA GeForce Now

أحد التنازلات الرئيسية التي قدمتها Microsoft للمنظمين للحصول على استحواذها الضخم على Activision Blizzard عبر الخط هو الموافقة على السماح لمستخدمي الخدمات السحابية التابعة لجهات خارجية ببث الألعاب المملوكة لـ Xbox. ابتداءً من اليوم، يمكنك لعب ثلاث ألعاب Call of Duty عبر NVIDIA GeForce Now: Modern Warfare 3 وModern Warfare 2 وWarzone.

إنها أول ألعاب Activision تصل إلى GeForce Now منذ أن أغلقت Microsoft صفقة Activision بقيمة 68.7 مليار دولار في أكتوبر. وكانت ألعاب Activision Blizzard متاحة سابقًا على GeForce Now ولكن لفترة وجيزة فقط، حيث قام الناشر بسحبها بعد أيام من بدء تشغيل خدمة البث لجميع المستخدمين في أوائل عام 2020.

أتاحت Microsoft لأول مرة ألعاب الطرف الأول على GeForce Now هذا العام، بدءًا من Gears 5 في مايو. في الآونة الأخيرة، بدأت Microsoft في السماح لمستخدمي GeForce Now ببث عناوين PC Game Pass ومشتريات Microsoft Store.

تعتبر عناوين Call of Duty إضافات كبيرة، خاصة وأن ذلك يعني أن عشاق Warzone يمكنهم لعب Battle Royale على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية أينما كانوا دون الحاجة إلى دفع أي شيء إضافي (يقتصر مستخدمو GeForce Now المجانيون على ساعة واحدة من اللعب لكل جلسة) . إذا كنت قد اشتريت MW2 أو MW3 على Steam، فيمكنك تشغيلها من خلال GeForce Now أيضًا. تلاحظ NVIDIA أن عناوين CoD الأقدم ستكون متاحة من خلال GeForce Now لاحقًا.

كان التنازل الرئيس الآخر الذي قدمته Microsoft لإرضاء المنظمين في المملكة المتحدة هو بيع حقوق الألعاب السحابية لعناوين Activision Blizzard إلى Ubisoft. ومع ذلك، كما هو موضح هنا، ستظل Microsoft تحترم الاتفاقيات التي أبرمتها مباشرة مع خدمات الألعاب السحابية المختلفة.