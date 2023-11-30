حركة تنقلات داخل وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن حركة تقلات كبيرة داخل الوزارة والتي شهدت العديد من الوظائف الحيوية ومساعدي ومعاوني وزير الشباب والرياضة.

قرارات وزير الرياضة

حيث اصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عدة قرارات على النحو التالي:

تعيين السيد / محمد سعيد مازن رئيسا للادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

ندب اللواء / عبد الرحمن شلش - رئيسا للادارة المركزية للمدن الشبابيه.

ندب الدكتور / عادل رضوان - مساعدا للوزير للانشطة والبرامج.

ندب الدكتور / أشرف البيجرمي - رئيسا لقطاع الرياضه

ندب الدكتورة سونيا عبد الوهاب - رئيسا للادارة المركزية للطب الرياضي.

ندب الدكتور / عمرو حداد - رئيسا للادارة المركزية للتنميه الرياضيه.

تكليف الدكتور / احمد الشيخ بمتابعة شئون مديريات الشباب والرياضه.