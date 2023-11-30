رسائل جوجل تتيح اختيار ألوان فقاعات الدردشة

تطرح جوجل سلسلة من التحديثات لتطبيق الرسائل، بما في ذلك القدرة على تخصيص ألوان فقاعات النص والخلفيات. لذا، إذا كنت تريد ذلك حقًا، فيمكنك الحصول على فقاعات زرقاء في تطبيق المراسلة على Android. يمكنك الحصول على لون مختلف لكل محادثة، مما قد يساعد في منعك من تسريب سر عن طريق الخطأ إلى العائلة أو الأصدقاء.

بمساعدة Google AI الموجود على الجهاز (مما يعني أنك ستحتاج على الأرجح إلى جهاز Pixel حديث لاستخدام هذه الميزة)، يمكنك تحويل الصور إلى تفاعلات باستخدام Photomoji. كل ما عليك فعله هو اختيار صورة، وتحديد الكائن (أو الشخص أو الحيوان) الذي ترغب في تحويله إلى Photomoji والضغط على زر الإرسال. سيتم حفظ هذه التفاعلات لاستخدامها لاحقًا، ويمكن للأصدقاء في الدردشة استخدام أي Photomoji ترسله إليهم أيضًا.

تتيح لك ميزة Voice Moods الجديدة تطبيق واحدة من تسعة مشاعر مختلفة على رسالة صوتية، من خلال إظهار تأثيرات بصرية مثل الرموز التعبيرية للعين والقلب والكرات النارية (عندما تكون غاضبًا) وموسيقى الحفلة. تقول Google إنها قامت أيضًا بترقية جودة الرسائل الصوتية عن طريق رفع معدل البت ومعدل أخذ العينات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 15 مؤثرًا على الشاشة يمكنك تشغيلها عن طريق كتابة أشياء مثل "إنها تثلج" أو "أنا أحبك". تقول Google إن ذلك سيجعل "شاشتك تندلع في سيمفونية من الألوان والحركة". وفي مكان آخر، ستعرض الرسائل تأثيرات متحركة عند استخدام تفاعلات ورموز تعبيرية معينة.

علاوة على كل ذلك، سيتمكن المستخدمون الآن من إعداد ملف شخصي يُلحق أسمائهم وصورتهم برقم هواتفهم لمساعدتهم في التحكم بشكل أكبر في كيفية ظهورهم عبر خدمات Google. وتقول الشركة إن هذه الميزة يمكن أن تساعد عندما يتعلق الأمر بتلقي الرسائل من رقم هاتف غير موجود في محادثاتك الجماعية. يمكن أن يساعدك ذلك في معرفة هوية كل شخص في الدردشة الجماعية أيضًا.

ستتوفر بعض هذه الميزات في الإصدار التجريبي بدءًا من اليوم في أحدث إصدار من رسائل Google. تلاحظ Google أن توفر بعض الميزات سيعتمد على السوق والجهاز.

تطرح Google هذه التحديثات جنبًا إلى جنب مع الأخبار التي تفيد بأن أكثر من مليار شخص يستخدمون الآن رسائل Google مع تمكين خدمة RCS كل شهر. تعد RCS (خدمات الاتصالات الغنية) تنسيقًا مليئًا بالميزات وأكثر أمانًا للمراسلة من الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة. وهو يدعم ميزات مثل إيصالات القراءة ومؤشرات الكتابة والمحادثات الجماعية والوسائط عالية الدقة. توفر Google أيضًا تشفيرًا شاملاً للمحادثات الفردية والجماعية عبر RCS.

لسنوات، كانت جوجل تحاول إقناع شركة آبل بتبني خدمة RCS لتحسين إمكانية التشغيل البيني بين نظامي التشغيل Android وiOS. رفضت شركة أبل، ربما لأن تطبيق iMessage (فقاعاته الزرقاء) كان لفترة طويلة رمزًا لمكانة مستخدميه. ومع ذلك، ومن المرجح أن تضمن شركة أبل امتثالها للوائح الاتحاد الأوروبي، فقد رضخت شركة أبل. وقالت الشركة مؤخرًا إنها ستبدأ في دعم RCS في عام 2024.