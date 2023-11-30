محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول أمام لاسك لينز

سجل محمد صلاح ثالث أهداف ليفربول أمام لاسك لينز في المواجهة المقامة بينهما على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وجاء هدف محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة مع بداية الشوط الثاني، وكان ليفربول قد تقدم عن طريق لويس دياز في الدقيقة الثانية عشرة بتمريرة من المدافع جو جوميز، وعزز كودي جاكبو النتيجة بهدف ثاني بعد 3 دقائق فقط من تمريرة لمحمد صلاح.

تشكيل ليفربول اليوم أمام لاسك لينز

حراسة المرمي: كيليهر.

خط الدفاع: تسيميكاس - كوانساه - جوميز - كوناتي.

خط الوسط: إندو - جرافينبيرخ - إليوت.

خط الهجوم: جاكبو - دياز - صلاح.

ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة الخامسة في مسابقة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط فيما يأتي فريق لاسك لينز النمساوي بالمركز الرابع برصيد 3 نقاط.

ويبحث ليفربول عن الفوز أو التعادل في لقاء لاسك لينز، لحسم تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ32 من منافسات الدوري الأوروبي "اليورباليج".