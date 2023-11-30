توقيع الكشف الطبي على 1237 مواطنا بالفيوم

اختتمت القافلة الطبية المجانية بقرية الحجر التابعة لمركز اطسا بمحافظة الفيوم، أعمالها تحت إشراف إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم، والتي استمرت لمدة يومين.

وأوضح المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة اطسا، أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للفرق الطبية القائمة على القافلة الطبية بقرية مطول.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة تضافر الجهود وتكثيف التوعية لتحقيق مستهدفات القوافل الطبية المجانية حملة، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للوصول لمجتمع خالي من الأمراض، وتحقيق الأهداف المرجوة للمبادرات الرئاسية "100مليون صحة"، بتكثيف القوافل الطبية المجانية من خلال العيادات الثابتة والمتحركة.

واستمرت القافلة الطبية لمدة يومين بمقر الوحدة الصحية بقرية المحمودية التابعة للوحدة المحلية بقرية الحجر، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والصحية لأهالي القرية تحت إشراف الطاقم الطبي من الإدارة الصحية بمركز اطسا، وتهدف القافلة الطبية إلى تكثيف الأنشطة الصحية العلاجية والوقائية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتفعيل نشاط القوافل الطبية والعيادات الطبية المتنقلة بأماكن تجمعات المواطنين بالميادين الرئيسية بالمحافظة ومراكز الشباب والأندية العامة، وقدمت القافلة خدمات تنظيم الأسرة، ومبادرات الصحة العامة "الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، كالضغط والسكر، والاكتشاف المبكر للأورام"، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم مجاناً.

تحويل عددٍ من المرضى لإجراء العمليات الجراحية بالمجان

خلال القافلة الطبية تم توقيع الكشف الطبي على عدد 1237 حالة في عدة تخصصات، بالإضافة إلى تحويل عدد 6 حالات لإجراء العمليات الجراحية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد من السيدات ، بالإضافة إلي معمل تحاليل دم ومعمل طفيليات وتم تقديم جميع الخدمات بالمجان وذلك بالإضافة إلي خدمات وندوات التثقيف الصحي شهدت حضور 215 من سيدات وفتيات القرية والقرى المجاورة لها.

وأشار رئيس المركز إلى أن القافلة تأتي في إطار جهود المحافظة لدعم المنظومة الصحية، ورفع الوعى والتثقيف الصحى، حفاظاً علي صحة المواطنين، مثمناً دور وزارة الصحة في تنفيذ تلك القوافل ودعم أي قافلة طبية، لمساعدة وتنمية القرى الأكثر احتياجاً والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن المحرومة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.