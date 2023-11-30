اكتمال وصول الوفود المشاركة ببطولة أفريقيا للشراع مصر 2023 المؤهلة لأولمبياد باريس

اكتمل اليوم وصول الوفود المشاركة في بطولة أفريقيا للشراع المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقامة بمنتجع بالم رويال سوما باي بالغردقة في الفترة من 1 حتى 8 ديسمبر.

ويشارك في منافسات البطولة 45 لاعب ولاعبة من 10 دول وهم: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، السودان، وتونس“.

وشهدت الساعات الجارية انهاء كافة الترتيبات من أجل حفل الافتتاح المقرر إقامته غدا حيث يعمل مجلس إدارة اتحاد الشراع برئاسة الدكتور الباسل عبدالله على انهاء كافة الترتيبات من استقبال الوفود والبعثات المشاركة وترتيبات الحفل ليكون في أفضل صورة تليق بإسم مصر.

وينظم الاتحاد المصري للشراع برئاسة مهندس دكتور الباسل عبد الله، منافسات البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

وتقام البطولة في منافسات iLCA6 سيدات وiLCA7 رجال حيث يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منافسة ومنافسات فورملا كايت رجال وسيدات وiQFOiL رجال وسيدات حيث يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية صاحب المركز الأول في كل منافسة.

ويقام حفل افتتاح البطولة غدا الجمعة استعدادا لانطلاق المنافسات بعد انهاء التجارب الفنية يومي الجمعة والسبت وفقا للوائح البطولة.