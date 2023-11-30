لقاءات بثقافة الفيوم حول المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية 

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة من اللقاءات التوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للتوعية بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

فيما عقدت مكتبة منية الحيط محاضرة بعنوان "أهمية المشاركة السياسية للشباب"، بمركز شباب منية الحيط، أكد خلالها مصطفى محمد محمود مدير المكتبة، على أهمية التمثيل الإيجابي والفعال للشباب، كونهم بمثابة الشريحة الأكبر فى المجتمع، ولهم دور حيوي وفعال فى مختلف المجالات التى تبنى مجتمعات قوية، ومستقرة، كما أشار إلي أهمية المشاركة الفعالة فى الانتخابات لأنها واجب وطني على كل مصري.

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية محاضرة بعنوان "الدولة بين الماضي والحاضر"، بحضور عدد كبير من طالبات المدارس الثانوية الأزهرية، تحدث فيها الكاتب والمؤرخ محمد حافظ أغا، عما شهدته الدولة من إنجازات حديثة، والتطورات التي حدثت في مصر في الفترة الأخيرة من مشروعات قومية، ومبادرات تخدم حياة المواطن، كمبادرة "حياة كريمة"، واهتمام الدولة بقطاع التعليم والصحة، وإطلاق المبادرات في هذا المجال مثل مبادرة "مصريون أصحاء"، ومبادرة 100 مليون صحة، كما تحدث عن أهمية المشاركة في الانتخابات وأنه واجب وطني على كل فرد في ظل الأحداث الأخيرة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

وفي سياق منفصل ، عقد قسم المواهب بفرع ثقافة الفيوم، بالتعاون مع بيت ثقافة إطسا لقاء نادى العلوم، بمدرسة دفنو التجريبية لغات، أدارت اللقاء مروة مجدي مدربة النادى وأستاذة مادة العلوم، واستكمالآ إلى اللقاء السابق حول أهمية الاقتصاد في إستهلاك المياه للأطفال، أوضحت دورة المياه فى الطبيعة، بأنها المراحل المختلفة لتكوين المياه فى نظام الغلاف الجوي للأرض، وتتمثل فى العديد من العمليات؛ منها التبخر وهو عملية تحول الماء من الحالة السائلة إلى الغازية، ثم تمتص النباتات الماء عبر الجذور من سطح التربة، حتي تطلقه مرة أخري على شكل بخار عبر أوراقها وهو مايعرف ب ''النتح"، ويتحول بخار الماء إلى سائل في عملية التكاثف، ثم تأتي مرحلة هطول الأمطار، حيث يتم من خلال هذه المراحل إعادة تدوير المياه والمحافظة على المسطحات المائية، وهطول الأمطار، كما أكدت علي أهمية دورة المياه فى الطبيعة، وهى توفير المياه العذبة اللازمة لكافة الكائنات، تنظيم المناخ، والحفاظ على رطوبة الجو، و توفير تربة صالحة للزراعة، تخلل اللقاء تنفيذ مجسم مبسط حول دورة المياه في الطبيعة، وعرض داتا شو حول الموضوع.

من جانب آخر، شهدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم، يوم ثقافي ترفيهي، بحضور طلاب مدرسة التربية الفكرية، ومدرسة مصطفى محمد أيوب الابتدائية بأبشواى، تم خلاله تقديم مسابقات ثقافية وترفيهية، وفوازير، إلي جانب ورشة حكى لقصة "الذئب والأطفال السبعة"، و"قصص وقيم أخلاقية"، تأليف محمد فرج، أدارها أمناء المكتبة، تلاها اكتشاف مواهب الأطفال في إلقاء الشعر، والغناء، وعرض مسرح عرائس، وذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم.