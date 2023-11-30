نائب محافظ البحيرة تلتقي بالممواطنين ممن لديهم مطالب بكفر الدوار

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على الإلتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وشددت الدكتورة نهال بلبع ،على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، بعقد لقاءات مع عدد 60 مواطن ومواطنة ، ممن لديهم مطالب وإحتياجات بمركز ومدينة كفر الدوار، و التى تمثلت فى تقديم مساعدات عينية وكراسي متحركة وأجهزة تعويضية ومواد غذائيه وفرص عمل ، فضلاً عن توفير جهاز لعدد 5 عرائس (أجهزة كهربائية ومفروشات )

و توصيل وصلات مياة الشرب لعدد11حاله بقرى الحاجر ضمن القرى الأكثر احتياجاَ .

حيث قام كل مواطن بعرض مشكلته وإحتياجاته ووجهت نائب محافظ البحيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الإحتياجات والمطالب.

كما أكد السكرتير العام ، على ضرورة تفعيل التلاحم بالمواطنين من خلال جميع قنوات الإتصال المتاحة والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق مع تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة سواء كانت عينية أو على شكل أدوية مجانية أو تسهيل الحصول على خدمة .