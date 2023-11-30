في 3 دقائق.. ليفربول يسجل ثنائية في شباك لاسك لينز بالدوري الأوروبي

سجل فريق ليفربول هدفين متتاليين أمام منافسه لاسك لينز النمساوي،في إطار المواجهة المقامة بنيهما حاليا على ملعب أنفليد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

وجاء هدف ليفربول بتوقيع لويس دياز في الدقيقة الثانية عشرة، وبعد 3 دقائق عزز كودي جاكبو بهدف ثاني من عمر المباراة ليمنح الريدز أفضلية مبكرة.

ويرتدي محمد صلاح شارة القيادة للريدز أمام لاسك لينز في مباراة الليلة.

تشكيل ليفربول اليوم أمام لاسك لينز

حراسة المرمي: كيليهر.

خط الدفاع: تسيميكاس - كوانساه - جوميز - كوناتي.

خط الوسط: إندو - جرافينبيرخ - إليوت.

خط الهجوم: جاكبو - دياز - صلاح.

ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة الخامسة في مسابقة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط فيما يأتي فريق لاسك لينز النمساوي بالمركز الرابع برصيد 3 نقاط.

ويبحث ليفربول عن الفوز أو التعادل في لقاء لاسك لينز، لحسم تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ32 من منافسات الدوري الأوروبي "اليورباليج".