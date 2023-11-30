سداسية استعادة التوازن وخسارة عاشرة.. أرقام من مواجهة الأهلي وأبها في الدوري السعودي

الأهلي يمطر شباك أبها بسداسية تاريخية

حقق فريق أهلي جدة السعودي انتصارا عريضا على أبها بسداسية من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس لحساب منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن للمحترفين.

انتصار اليوم جاء مصححا لمسيرة الأهلي في الدوري خاصةً بعد تعثره الجولتين الماضيتين بالتعادل.

استعادة التوازن..

وبهذا الفوز العريض، تمكن فريق الأهلي من رفع رصيده الأهلي إلى النقطة ٣٠ بعد أن سقط في فخ التعادل مع ضمك والشباب خلال الجولتين الماضيتين، ليحتل المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة ١٣ في الترتيب الخامس عشر.

خسارة عاشرة..

وتعرض فريق ابها بسقوطه اليوم أمام الأهلي لخسارته العاشرة في بطولة الدوري السعودي خلال موسمها الجاري مكتفيا حتى الآن بتحقيق 4 انتصارات وتعادل وحيد.

وحقق الأهلي السعودي فوزا كبيرا على نظيره أبها بسداسية نظيفة، مساء اليوم الخميس في المواجهة التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن.

وافتتح سداسية الأهلي اللاعب جابرييل فيجا في الدقيقة 20، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 40 ، وسجل فراس البريكان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 22 و29 وأضاف فرانك كيسي الهدف الخامس في الدقيقة 38 قبل أن يختتم رياض محرز السداسية في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.