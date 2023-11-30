الدوري السعودي.. الاتحاد يقسو على الخليج برباعية في دوري روشن

حقق فريق الاتحاد فوزا كبيرا على نظيره الخليج، بأربعة اهداف مقابل هدفين، في المواجهة التى جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري السعودي "دوري روشن".

سجل اهداف الاتحاد كل من ايجور كورنادو في الدقيقة التاسعة وكريم بنزيما في الدقيقة 29 و عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 66 من ركلة حزاء، وزكريا هوساوي في الدقيقة 74، وسجل هدف الخليج اللاعب خالد ناري من ركلة جزاء في الدقيقة45 وأضاف فواز عوض الهدف الثاني في الدقيقة 90.

بهذا الفوز رفع فريق الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي ، بينما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر .

وبدأ الاتحاد مباراته امام الخليج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا - هوساوي - فيليبي - الشنقيطي

خط الوسط: كورنادو - فابينيو - الغامدي - العمري.

في الهجوم: عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيما

بينما بدأ الخليج مباراته امام الاتحاد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهتش.

الدفاع: ريبوتشو، عمر العودة، الشنقيطي، ليسنادرو لوبيز.

الوسط: جونج، يونج، إيفو رودريجيش، ماتينيز، خالد السميري.

الهجوم: محمد شريف.