المغربي بن عطية مستشارًا  فنيًا لمارسيليا الفرنسي

قرر نادي مارسيليا الفرنسي اليوم الخميس تعيين الدولي المغربي ومدافع يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني السابق مهدي بن عطية مستشارًا فنيًا للنادي الذي بدأ معه حياته الكروية.

ويحلّ بن عطية (36 عامًا) الذي خاض أول تجاربه الاحترافية في أوروبا من بوابة مارسيليا (2006-2008) مكان الاسباني خافيير ريبالتا الذي ابتعد عن منصبه منذ الاجتماع المضطرب بين إدارة النادي وممثلين عن مجموعات من مشجعي النادي في سبتمبر الماضي.

ويختلف وضع بن عطية عن ريبالتا الذي كان عضوًا في مجلس الادارة، بحيث سيكون بنعطية تحت قيادة المدير العام الحالي ستيفان تيسييه.

وأوضح مارسيليا في بيان صحافي: سيجعل مهدي بنعطية خبرته ومعرفته بكرة القدم الحديثة متاحة لنادي أولمبيك مرسيليا.

وأضاف: بالتعاون الوثيق مع بابلو لونجوريا، رئيس مجلس الإدارة، وستيفان تيسييه، المدير العام، سيساعد في تطوير وتنفيذ الإستراتيجية الرياضية للنادي، ولا سيما جذب أفضل المواهب وتدريبها والاحتفاظ بها.

ويستأنف مارسيليا الذي يحتل المركز 12 في الدوري هذا الموسم مبارياته في "ليج 1" بمواجهة رين الأحد.