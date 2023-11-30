5 ميداليات حصاد البعثة المصرية في البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات

حصدت بعثة منتخب مصر للناشئين والسيدات التى اختتمت فعالياتها في السعودية 5 ميداليات متنوعة والتى شارك فيها 12 دولة عربية.

وحقق الفراعنة الصغار بقيادة المدير الفنى الجنوب افريقى ريتشارد ماكليمور ومعاونيه عزت أبو القاسم وإبراهيم سمير ذهبيتان في منافسات مرحلة 13 عاما بالحصول على المركز الأول فردى عبر اللاعب عبدالرحمن الدفراوى والمركز الأول فرق باللاعبين عبدالرحمن الدفراوى وآدم أبو شبانة وأديب شبانة.

فيما حصل منتخب 15 عاما المكون من محمد ربيع وعلى سلامة وإبراهيم الغطريفى على الميدالية الفضية للفرق.

بينما حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية كل من فريق 18 عاما تيمور ربيع ومحمد أبو العلا ورانى الطويل وفريق 15 عاما ناشئات نور إيهاب وليلى قاسم ونور نافع.

وتعود البعثة المصرية إلى القاهرة غدا الجمعة بعد انتهاء مهمتها بنجاح في البطولة العربية.