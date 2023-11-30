عاجل
محمد العرابي: الفلسطينيون صمدوا أمام الاحتلال ويستحقون إقامة دولة (فيديو) د. وجدي زين الدين: تفقد قرينة الرئيس أطفال غزة مشهد حضاري لشعب يعالج المآسي بالإنسانية
الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالرزاق حمدلله يعزز تقدم اتحاد جدة على الخليج بهدف ثالث

بوابة الوفد الإلكترونية

عزز المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدلله تفوق اتحاد جدة على الخليج بهدف ثالث في  المواجهة التى تجمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة  الدوري السعودي "دوري روشن".

جاء هدف اتحاد جدة الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 66 نفذها  عبدالرزاق حمدلله بنجاح، وكان كورنادو كريم بنزيما قد سجلا ثنائية اتحاد جدة في الدقيقة التاسعة وفي الدقيقة 29 وسجل هدف الخليج اللاعب خالد ناري من ركلة جزاء في الدقيقة45.

ويدخل اتحاد جدة المباراة وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يخوض الخليج مباراته امام الاتحاد وهو في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

تشكيل الاتحاد امام الخليج 

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا - هوساوي - فيليبي - الشنقيطي

خط الوسط: كورنادو - فابينيو - الغامدي - العمري.

في الهجوم: عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيما

الجريدة الورقية