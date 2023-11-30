الدوري السعودي.. الاتحاد يتقدم على الخليج بهدفين في الشوط الأول

أنهى فريق الاتحاد الشوط الأول من مباراته ضد الخليج، متقدما بهدفين دون رد، في المواجهة التى تجمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري السعودي "دوري روشن".

سجل هدفي الاتحاد كل من ايجور كورنادو في الدقيقة التاسعة وكريم بنزيما في الدقيقة 29 وسجل هدف الخليج اللاعب خالد ناري من ركلة جزاء في الدقيقة45.

ويخوض فريق الاتحاد مباراته أمام الخليج وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يخوض الخليج مباراته امام الاتحاد وهو في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

وبدأ الاتحاد مباراته امام الخليج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا - هوساوي - فيليبي - الشنقيطي

خط الوسط: كورنادو - فابينيو - الغامدي - العمري.

في الهجوم: عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيما

بينما بدأ الخليج مباراته امام الاتحاد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهتش.

الدفاع: ريبوتشو، عمر العودة، الشنقيطي، ليسنادرو لوبيز.

الوسط: جونج، يونج، إيفو رودريجيش، ماتينيز، خالد السميري.

الهجوم: محمد شريف.