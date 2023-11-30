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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إطلاق سراح 100 محتجز وزيادة نسبة المساعدات لغزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، أن  إسرائيل عازمة على مواصلة القتال عقب انتهاء الهدنة في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

مساعدات لغزة
وقال البيت الأبيض: "خلال الأيام الستة الأولى من الهدنة تم إطلاق أكثر من 100 محتجز وزادت نسبة المساعدات بشكل كبير".

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تصعيد فى الضفة وتمديد الهدنة فى غزة

 

 

وفي وقت سابق أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن عملية تسليم المحتجزين اليوم تتم بصورة مباشرة بين الصليب الأحمر وإسرائيل لاثنين من المحتجزين وبإشراف مصري.

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حركة «ناطورى كارتا» اليهودية تدين مذابح غزة.. وتؤكد: التوراة لا تسمح باحتلال فلسطين

وقالت مصادر للقاهرة الإخبارية، إنه جار العمل على تسليم 6 آخرين خلال الساعات القادمة بالإضافة لتسليم ثلاثة جثامين.

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الجريدة الورقية