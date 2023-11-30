إطلاق Threads أخيرًا بأوروبا في ديسمبر

قررت شركة Meta التلاعب بلوائح الخدمات عبر الإنترنت الخاصة بالاتحاد الأوروبي من أجل جلب Threads إلى الدول الأعضاء فيها. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، ستجعل ميتا Threads متاحة في جميع أنحاء أوروبا في ديسمبر، ووفقًا لسياسات الاتحاد الأوروبي، ستسمح للمستخدمين بالوصول إلى النظام الأساسي دون الحاجة إلى إنشاء ملف تعريف.

تم إطلاق Threads لأول مرة في معظم أنحاء العالم في يوليو كبديل لـ X الذي يستقطب بشكل متزايد Elon Musk، والمعروف سابقًا باسم Twitter. وصلت المواضيع إلى 100 مليون مستخدم في أسبوعها الأول ولكنها شهدت بعض الانخفاض. تضم المنصة المملوكة لشركة Meta حاليًا حوالي 73 مليون مستخدم نشط مقارنة بـ 365 مليون مستخدم لـ X.

لا شك أن التوسع في الاتحاد الأوروبي سوف يؤدي إلى زيادة المشاركة العالمية لـ Thread، ولكن الوقت سوف يخبرنا بمدى السرعة وإلى أي مدى. في أكتوبر، توقع مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن يصل عدد مستخدمي Threads إلى مليار مستخدم في السنوات القليلة المقبلة. لدى Instagram، الذي يمكن للأشخاص استخدامه لإنشاء حساب Threads بسرعة، أكثر من ملياري مستخدم نشط ولكنه لم يصل إلى علامة المليار إلا بعد ثماني سنوات من إطلاقه. أعلن رئيس Instagram، آدم موسيري، أيضًا أن حذف حساب Threads الخاص بك لن يؤدي بعد الآن إلى حذف حساب Instagram المرتبط به - وهي نقطة خلاف أخرى.