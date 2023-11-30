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محمد العرابي: الفلسطينيون صمدوا أمام الاحتلال ويستحقون إقامة دولة (فيديو) د. وجدي زين الدين: تفقد قرينة الرئيس أطفال غزة مشهد حضاري لشعب يعالج المآسي بالإنسانية
الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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البيت الأبيض يعلن تكثيف الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة في غزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتأمين الإفراج عن المحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أفاد موقع روسيا اليوم، أن الجناح العسكري لحركة حماس، سلّمت لجنة الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين في "ميدان فلسطين" وسط مدينة غزة. 

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وفي سياق متصل، تقوم "إدارة السجون" الإسرائيلية بالاستعدادات للإفراج عن الدفعة السادسة من السجناء الأمنيين وفقا للمخطط الذي تم الاتفاق عليه لاستعادة المختطفين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس. 

 

وبذلك تلقت "إدارة السجون" خلال ساعات الصباح قائمة أخرى للسجناء والسجينات الأمنيين الذين سيفرج عنهم من سجون الدامون وعوفر ومجدو ونفحة وكتسيعوت ورامون، من أجل إعادة المختطفين إلى ديارهم. 

هذا وعقدت مفوضة إدارة السجون، الفريق كاتي بيري، جلسة لتقييم الأوضاع من أجل تنفيذ هذه العملية. 

وشرعت السجون المذكورة بعملية الافراج عن السجناء، وبعد اختتام الإجراءات المطلوبة سيتم تحميل السجناء والسجينات بالحافلات التي سيرافقها أفراد وحدة "ناحشون" في طريقها إلى سجن عوفر. وبعد وصولهم إلى سجن عوفر، سيتم تشخيص السجناء من قبل ممثلي الصليب الأحمر. 

ومن ثم سينتظرون هناك إلى حين وصول المختطفين الإسرائيليين إلى الأراضي الإسرائيلية. 

وبعد تلقي موافقة المستوى السياسي، سيتم نقل السجناء على حافلة تابعة للصليب الأحمر وستتم مرافقتهم من قبل شرطة إسرائيل وحرس الحدود إلى الحواجز المعنية حيث سيتم الإفراج عنهم. 

 

 

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