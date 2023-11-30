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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

انفراجة في أزمة دفاع الوداد المغربي قبل مواجهة أسيك الإيفواري

الوداد المغربي
الوداد المغربي

يستعد فريق الوداد المغربي ، لملاقاة نظيره أسيك الإيفواري مساء الأحد المقبل لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وحتى الآن يتأكد غياب قلبي الدفاع أيمن ابو الفتح وأمين فرحان عن الوداد بداعي الإصابة، لتتأكد عدم مشاركتهما في المواجهة.

واستقر الفريق المغربي على إشراك الكونغولي آرسين زولا الذي تعافى من الإصابة ، بعد أن كان غائبًا منذ شهرين، ليكون زولا الخيار الأول للمدرب عادل رمزي رفقة جمال حركاس ، خلال لقاء الأحد.

الخسارة في أولى الجولات ..

ويخوض الفريق المغربي اللقاء ، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعويض خسارته السابقة في أولى الجولات ، على أرضه أمام نظيره أمام جوانينج جالاكسي البوتسواني.
وكان فريق قد تعرض لخسارة محلية أخيرة على يد نظيره الجيش الملكي بثلاثية لهدف ، خلال لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري المغربي مساء أول أمس الثلاثاء .

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