قيادي بحركة فتح: السيسي وضع العلاج للقضية الفلسطينية وعلى العالم التحرك (فيديو)

عبر الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح الفلسطينية، عن إعجابه برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه شخَّص المشكلة ووضع علاجا لها وعلى العالم أن يلتقط ذلك ويبدأ التحرك بإيجابية لتنفيذ الحل العادل بإقامة الدولة الفلسطينية، حتى لو كانت منزوعة السلاح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أنه يتمنى استجابة الاحتلال الإسرائيلي ووقف حربه المسعورة ضد الشعب الفلسطيني.

السيسي تصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

وأثنى على جهود القيادة السياسية المصرية ودورها الكبير في الحفاظ على القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تصفيتها، مشددا على ضرورة قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار إلى أن هناك جهود مضنية من الوسطاء تبذل من أجل تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة بحيث تصل إلى 10 أيام، من أجل إعطاء فرصة أكبر للمجتمع الدولي للتحرك للوصول إلى حلول جذرية تنهي حالة الحرب الدائرة بين الطرفين.