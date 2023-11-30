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الخميس 30 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية يلتقي رئيسة "القومي للمرأة"

مايا مرسي والسفير
مايا مرسي والسفير خليل إبراهيم الذوادي

التقى السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية والوفد المرافق له بالدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك يوم الخميس الموافق 30/11/2023 بمقر المجلس.


يأتي هذا اللقاء في إطار رغبة بعثة الجامعة في التعرف على إسهام المؤسسات الوطنية في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، بما فيها المجلس القومي للمرأة نظراً لدوره الفعال في مختلف العمليات الانتخابية التي جرت في جمهورية مصر العربية خلال السنوات الماضية.


في هذا الصدد، استعرضت الدكتورة مايا مرسي الدور الذي سيضطلع به المجلس في متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال تواجد متابعيه في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، كما قدمت شرحاً حول آلية عمل غرفة عمليات المجلس خلال أيام الاقتراع.


من جهته أشاد السفير خليل إبراهيم الذوادي خلال اللقاء بالدور الهام والفعال للمرأة المصرية ومشاركتها المتميزة التي أسهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها جمهورية مصر العربية، مؤكداً في الوقت نفسه على حرص بعثة الجامعة على أداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

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