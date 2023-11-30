سكرتير مساعد البحر الأحمر يستقبل وفد البنك الزراعي المصري لتعزيز التعاون ودعم الأسر الأكثر احتياجًا

استقبل اليوم الخميس كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، شريف الغزناوي رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر بالبنك الزراعي المصري.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والبنك لتعزيز الجهود التنموية في المحافظة عبر مختلف المجالات في إطار مبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشاد السكرتير العام المساعد بالدور المجتمعي والجهود الهامة التى يبذلها البنك في دعم الأسر المحتاجة وتحقيق التكافل الاجتماعي .

ومن جانبه أكد رئيس منطقة القناة و سيناء و البحر الأحمر بالبنك الزراعي المصري، أن المبادرة التي يطلقها البنك، هي مبادرة وطنية تأتي من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تمثل إنجازًا عظيمًا يضاف لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها بالرغم من التحديات الراهنة.

وشهد اللقاء تسليم ٢٥٠٠ بون مالي فئة ٢٠٠ جنيه، بقيمة إجمالية ٥٠٠ ألف جنيه، لصرف لحوم وسلع غذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة طبقًا لكشوف تكافل وكرامة المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي والتي سبق بحثها واستبيان أحقيتها.

كما تم تسليم مساعدات عينية (٢٥ ثلاجة، ٢٥ بوتاجاز، ٢٥ غسالة)؛ للمساهمة في تجهيز ٢٥ من الشباب المقبلين على الزواج من أبناء محافظة البحر الأحمر ومن الحالات الأكثر احتياجًا.

هذا ووجَّه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر ،بتوزيع البونات طبقًا لعدد الأفراد بكل أسرة من مستحقي تكافل وكرامة، وكذلك الأجهزة الكهربائية يتم توزيعها، طبقًا لبحث الحالات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على سعادته بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعي لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

حضر اللقاء محمد فتحى القاضى مدير فرع الغردقة

و ياسمين محمد بخدمة عملاء البنك.