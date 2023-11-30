المحررات يروين حكايات الذل والهوان فى سجون الإجرام الصهيونى

أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادى الأسير فى بيان مشترك، أسماء الدفعة السادسة وعددهم 30 فلسطينيا نصفهم من الأطفال من المعتقلات والمعتقلين الأطفال المفرج عنهم، ضمن بنود اتفاق الهدنة الإنسانية.

كشفت مجموعة من الأسيرات الفلسطينيات المحررات وبينهم الناشطة «عهد التميمى» وفقا لاتفاق الهدنة الذى تم تمديده ليوم إضافى فى اليوم الـ55 للحرب على غزة «حماس»، أنهن تعرضن لانتهاكات ومعاناة بشعة فى سجون الاحتلال على مدار أعوام الأسر.

وأكدت الأسيرات أن الانتهاكات القمعية الإسرائيلية تصاعدت منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة فى السابع من أكتوبر الماضى، حيث تم منعهن من مشاهدة التلفاز، وتقليل حصص الأكل المقررة لهن بنسب كبيرة، مما أدى إلى فقدان العديد من الأسيرات للوعى، فضلا عن الإهانات والضرب والتنكيل.

وقالت الأسيرة المحررة فاطمة عمارنة إنها تعرضت للضرب والتنكيل فور اعتقالها على يد قوات الاحتلال، وتم خنقها بخمارها حتى فقدت الوعى، كما أن المحقق بدأ بضربها قبل أن يوجه لها أى كلمة، وتم تهديدها بالاغتصاب، معبرة عن فرحتها الكبيرة بنيل حريتها.

وأعربت الأسيرة المحررة «سارة عبدالله» عن فخرها بحركة حماس ورئيسها فى قطاع غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام الجناح العسكرى للحركة محمد الضيف، مشددة على أن المقاومة الفلسطينية وقفت إلى جوار الأسيرات حتى ضمان إطلاق سراحهن.

وقالت المحررة «شروق دويات» إن فرحتها بالتحرر من الأسر ممزوجة بالألم على الشهداء الذين سقطوا فى العدوان الإسرائيلى على غزة، مشددة على أن تلك الفرحة مؤجلة لحين انتصار المقاومة وإنهاء الحرب على قطاع غزة.