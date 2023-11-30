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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لمرضى السكري.. طريقة عمل مربى الفراولة الصحية

مربى الفراولة
مربى الفراولة

مربى الفراولة من الأكلات اللذيذة وتحضرها الأمهات لأولادها كحلوى صحية للانش بوكس، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة عمل مربى الفراولة بشكل صحي يمكن أن يتناولها مرضى السكري بشكل آمن.

 

مربى الفراولة

طريقة تحضير مربى الفراولة

المقادير

- فراولة : 4 اكواب (فراولة بوريه)

- عصير ليمون : ربع كوب

- عسل : كوب

- ماء : ثلاث أرباع الكوب

 

طريقة التحضير

اخلطي بوريه الفراولة مع العسل.

سخني الماء حتى يغلي في قدر على النار، ثم أضيفي مزيج الفراولة بالعسل.

أضيفي الليمون إلى الخليط.

حركي المكونات واهرسيها جيداً، ثم ارفعي القدر عن النار واتركيه حتى يبرد تماماً.

احتفظي بمربى الفراولة في برطمان زجاجي في الثلاجة.

 

فوائد تناول الفراولة

غنية بمضادات الأكسدة

الفراولة مصدر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة فى الجسم وبالتالي تُقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، فهى تعتبر ضمن أفضل 20 نوعًا من الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، فهى تُقلل من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.

 

تعزيز المناعة

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا بفيتامين "C" الذى يُعزز المناعة التي أصبحت مهمة جدًا لمواجهة جائحة كورونا التى تجتاح العالم حاليًا، لذلك يمكن أن يؤدى تضمين الفراولة فى نظامك الغذائى إلى تهيئة جسمك لمحاربة الأمراض حتى كورونا.

 

السيطرة على نسبة السكر فى الدم

تعتبر الفراولة مصدر طبيعى للسكر ويمكن استخدامها فى النظام الغذائى لمرضى السكر أيضًا، حيث تساعد نسبة الألياف العالية الموجودة فى الفراولة بالسيطرة على نسبة السكر فى الدم وتمنعها من الارتفاع بشكل كبير.

 

تحمي من مخاطر أمراض القلب

للفراولة ومضادات الأكسدة آثار مفيدة على صحة القلب، فتمنح تناول الفراولة الحماية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، فالاستهلاك اليومي للفراولة كافيًا لتعزيز نشاط مضادات الأكسدة وخفض مستويات الالتهاب المرتبطة بمخاطر استقلاب القلب

 

الشعور بالشبع

تعد الفراولة وجبة بينية مثالية، حيث إنها قليلة السعرات الحرارية من ناحية وغنية بالفيتامينات من ناحية أخرى، فتتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%، وبالتالي تحتوي 100 جرام منها على 43 سعرة حرارية، كما أنها غنية بالألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.

 

تقليل مخاطر الإصابة بالخرف

يدعم تناول الفراولة صحة الدماغ ويحافظ على نشاط الشخص وحيويته، كما أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث ساهمت مركبات الفلافونويد وفيتامين C الموجودة في الفراولة في تقليل الإصابة.

 

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