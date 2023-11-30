ضوابط الورقة الامتحانية لمادة العلوم في المرحلة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم للمرحلة الإعدادية للصفوف الثلاثة.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في المدارس لجميع المراحل التعليمية يوم الأحد، الموافق 14 يناير 2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم عدد أسئلة الورقة الامتحانية ودرجتها لكل من الصفين الأول والثاني الإعدادي بواقع 4 أسئلة إجبارية لكل سؤال 16 درجة.

أما الصف الثالث الإعدادي، فيتضمن امتحان مادة العلوم 4 أسئلة إجبارية لكل سؤال 5 درجات.

مواصفات امتحانات العلوم

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن مواصفات امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية وتوزيع الأسئلة كالتالي: