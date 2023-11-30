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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

ضوابط الورقة الامتحانية لمادة العلوم في المرحلة الإعدادية

امتحانات المرحلة
امتحانات المرحلة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم للمرحلة الإعدادية للصفوف الثلاثة.

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وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في المدارس لجميع المراحل التعليمية يوم الأحد، الموافق 14 يناير 2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم عدد أسئلة الورقة الامتحانية ودرجتها لكل من الصفين الأول والثاني الإعدادي بواقع 4 أسئلة إجبارية لكل سؤال 16 درجة. 

أما الصف الثالث الإعدادي، فيتضمن امتحان مادة العلوم 4 أسئلة إجبارية لكل سؤال 5 درجات.

مواصفات امتحانات العلوم

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن مواصفات امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية وتوزيع الأسئلة كالتالي:

  1. أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي الحالى.
  2. أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها، كما يجب أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
  3. أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب.
  4. أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
  5. أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
  6. أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة، والصف، والمادة، والزمن، والدرجة، والفصل الدراسي لغير الثانوية العامة، وتاريخ الامتحان).
  7. جودة تنسيق الورقة الامتحانية من حيث: حجم الخط، نوع الخط، والمسافات بين السطور، والهوامش العناوين، وتعليمات الأسئلة، وجودة الطباعة، والخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة .
     

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