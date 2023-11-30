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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وفد من "العربية للتنمية الزراعية" يحضر أعمال الدورة الثانية عشر للجنه الإقليمية لمصايد الأسماك

وفد المنظمة العربية
وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية

حضر وفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية أعمال الدورة الثانية عشر للجنه الإقليمية لمصايد الأسماك والتي عقدت بجده المملكه العربيه السعوديه، ومن المنتظر ان تمتد اعمال الدوره على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة 27-29 نوفمبر 2023. وقد تم دعوة المنظمة العربية للتنمية الزراعية من خلال رئاسة اللجنة الإقليمية لمصايد الأسماك وذلك كمراقب لما تتمتع به المنظمة من سمعه عريقة في توظيف الثروة السمكية كأحد الموارد المقدرة للأمن الغذائي.


جدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم 8 دول أعضاء وهم دول الخليج العربية الست بالإضافة الى العراق وإيران.


وتناقش اللجنة مدى الحاجة الى استدامة مصايد الاسماك من خلال تنفيذ نهج الحماية المتكاملة للتنوع البيولوجي في النظم البيئية المختلفة هذا بالإضافة الى الاهتمام بالتنوع البيولوجي البحري وكذلك تطوير برامجها الاقليميه و العمل على رفع كفاءة العاملين فى هذا المجال.

 كما تم عرض تقريرين حول مجموعة العمل الخاصة بتربية الأحياء المائية وإدارة مصايد الأسماك.

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