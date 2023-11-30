مايكروسوفت تنضم إلى مجلس إدارة OpenAI مع عودة سام ألتمان إلى منصب الرئيس

قام سام ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بالتسجيل في Worldcoin، وهو مشروع عملات مشفرة شارك في تأسيسه، باستخدام ماسح قزحية العين "Orb".

بعد عودة سام ألتمان إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أعلنت الشركة - عشية الذكرى السنوية الأولى لـ ChatGPT - أنها ستضم الآن Microsoft كمراقب لا يحق له التصويت في مجلس إدارتها. ويبقى السؤال هو لماذا لم يكن أكبر مستثمر في الشركة عضوًا في مجلس إدارتها في المقام الأول، ولكن يبدو أن هذا الأمر قد تمت معالجته إلى حد ما في الوقت الحالي، على الأقل. انضم إلى ألتمان المؤسس المشارك جريج بروكمان الذي يستأنف دوره كرئيس، في حين ستعود ميرا موراتي، التي عملت لفترة وجيزة كرئيس تنفيذي مؤقت طوال الدراما، إلى دورها كمدير تنفيذي للتكنولوجيا.

يؤكد الإعلان أيضًا على تشكيل مجلس إدارة جديد يتكون من الرئيس التنفيذي السابق لشركة Salesforce بريت تايلور (الرئيس)، ووزير الخزانة السابق في كلينتون لاري سمرز، والعضو الأصلي آدم دانجيلو، وهو أيضًا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Quora. ترددت شائعات في وقت سابق بأن خروج ألتمان تأثر جزئيًا بتضارب المصالح الواضح لدى D'Angelo، حيث كانت OpenAI تطور منافسًا محتملاً لخدمة Quora’s Poe - حيث تقدم الأخيرة ChatGPT وGPT-4 من OpenAI، إلى جانب العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى لإنشاء النصوص.



كان وجود D'Angelo في مجلس إدارة OpenAI الجديد بمثابة مفاجأة، وتوجه Altman إلى X لمخاطبة الفيل الموجود في الغرفة. "Quora أحد كبار عملاء OpenAI وقد وجدنا أنه من المفيد أن يكون لدينا تمثيل للعملاء في مجلس الإدارة." وأضاف المسؤول التنفيذي أن D'Angelo "كان دائمًا واضحًا للغاية... بشأن الصراع المحتمل ويفعل كل ما يتعين عليه القيام به"، بما في ذلك عرض ترك مجلس الإدارة، إذا لزم الأمر. وعن سبب رغبة مجلس الإدارة الأصلي في خروج ألتمان، قال: "من الواضح أنه كان هناك سوء تفاهم حقيقي بيني وبين أعضاء مجلس الإدارة".

كان المؤسس المشارك لـ OpenAI وكبير العلماء إيليا سوتسكيفر عضوًا سابقًا في مجلس الإدارة ويُزعم أنه قاد الإطاحة بألتمان. اعترف المدير التنفيذي لاحقًا علنًا بأنه "يأسف بشدة لمشاركتي في إجراءات مجلس الإدارة" (مع استجداء إيلون ماسك لجذب الانتباه في موضوعه)، وقد أعرب منذ ذلك الحين عن دعمه لعودة ألتمان إلى منصب الرئيس التنفيذي. في رسالته المفتوحة، قال ألتمان: "لا أكن أي سوء نية تجاهه"، وأن فريقه يكتشف طريقة للسماح لـ Sutskever بمواصلة عمله في OpenAI.

وفي نفس الإعلان الرسمي، أكد تايلور، الرئيس الجديد لشركة OpenAI، أن الشركة "ستعمل على تعزيز هيكل الإدارة"، وتشكيل "لجنة مستقلة تابعة لمجلس الإدارة للإشراف على مراجعة الأحداث الأخيرة"، من أجل مصلحة المنظمة. استقرار.