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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ورشة عمل بجنوب الوادي حول مشوار التصنيفات الدولية للجامعة

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ورشة عمل بعنوان ( رحلة التصنيفات الدولية بجامعة جنوب الوادي أين كنا ... و كيف اصبحنا ) .

 

بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وفريق عمل لجنة التصنيف الدولي بالجامعة .

 

و اكد رئيس الجامعة ان هناك اهتمام كبير بالتصنيف الدولي بالجامعة للمردود الكبير للتصنيف الدولي في تعزيز الصورة الذهنية للجامعة و جذب الطلاب الوافدين وتعزيز الموارد المالية وتقديم خدمة تعليمية على المستوى الدولي و أظهرت معظم التصنيفات تقدما كبيرا لجامعة جنوب الوادي في التصنيف الدولي. 

 

 وأشاد رئيس الجامعة بجهد فريق العمل بقيادة الدكتور حمودة دردير وجهد الفريق الاكاديمي و الإداري في تقديم الدعم المعلوماتي لفريق العمل واستعرض الدكتور حمودة دردير مسئول لجنة التصنيف الدولي بالجامعة اهم التصنيفات الدولية و معاييرها و منهجية التصنيف وتطور تصنيف جامعة جنوب الوادي في مختلف التصنيفات . 

 

و قدم الدكتور احمد إسماعيل عضو لجنة التصنيف الدولي بالجامعة عرضا تقديميا للتصنيفات الدولية بالموضوعات العلمية وتحدث المهندس احمد حسن عن تصنيف الجامعة الخاص بأهداف التنمية المستدامة. 

 

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