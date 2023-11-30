ورشة عمل بجنوب الوادي حول مشوار التصنيفات الدولية للجامعة

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ورشة عمل بعنوان ( رحلة التصنيفات الدولية بجامعة جنوب الوادي أين كنا ... و كيف اصبحنا ) .

بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وفريق عمل لجنة التصنيف الدولي بالجامعة .

و اكد رئيس الجامعة ان هناك اهتمام كبير بالتصنيف الدولي بالجامعة للمردود الكبير للتصنيف الدولي في تعزيز الصورة الذهنية للجامعة و جذب الطلاب الوافدين وتعزيز الموارد المالية وتقديم خدمة تعليمية على المستوى الدولي و أظهرت معظم التصنيفات تقدما كبيرا لجامعة جنوب الوادي في التصنيف الدولي.

وأشاد رئيس الجامعة بجهد فريق العمل بقيادة الدكتور حمودة دردير وجهد الفريق الاكاديمي و الإداري في تقديم الدعم المعلوماتي لفريق العمل واستعرض الدكتور حمودة دردير مسئول لجنة التصنيف الدولي بالجامعة اهم التصنيفات الدولية و معاييرها و منهجية التصنيف وتطور تصنيف جامعة جنوب الوادي في مختلف التصنيفات .

و قدم الدكتور احمد إسماعيل عضو لجنة التصنيف الدولي بالجامعة عرضا تقديميا للتصنيفات الدولية بالموضوعات العلمية وتحدث المهندس احمد حسن عن تصنيف الجامعة الخاص بأهداف التنمية المستدامة.