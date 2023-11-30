(ألفاظ خارجة) أول رد من إيلون ماسك على الشركات المنسحبة من إعلانات X

إيلون ماسك، الذي يواجه حقيقة أن X غير المستقر ماليًا بالفعل يمكن أن يخسر 75 مليون دولار أخرى من إيرادات الإعلانات بعد تعزيزه لنظرية المؤامرة المعادية للسامية، لديه رسالة جديدة بألفاظ خارجة للمعلنين الذين ينسحبون من المنصة.

كرر " ماسك " هذه المشاعر عدة مرات أثناء ظهوره في حدث DealBook الذي نظمته صحيفة نيويورك تايمز. قال " ماسك ": "لا تعلن". "إذا كان شخص ما سيحاول ابتزازي بالإعلانات، أو ابتزازي بالمال؟ اذهب … مع نفسك. هل هذا واضح؟ أتمنى ان تكون كذلك."



وأضاف ماسك: "مرحبًا بوب"، في إشارة واضحة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر، الذي ظهر في نفس الحدث في وقت سابق من اليوم وتحدث عن قرار الشركة بسحب الإعلانات بعد تغريدة ماسك في وقت سابق من هذا الشهر. قال إيجر إن ارتباط ديزني بـ X "لم يكن بالضرورة أمرًا إيجابيًا بالنسبة لنا"، وفقًا لمجلة Variety.

بينما نفى " ماسك " مرة أخرى أنه معاد للسامية، فقد أعرب عن بعض الأسف لتفاعله مع التغريدة التي أدت إلى نزوح جماعي آخر للمعلنين من "X". " قال " ماسك " عن هذا المنشور لمجلة Variety .

لم يستجب X على الفور لطلب التعليق. كان الرئيس التنفيذي لشركة X، ليندا ياكارينو، جالسًا في الصف الأمامي للتصريحات، وفقًا لصحيفة The Hollywood Reporter، التي تفيد بأن المدير التنفيذي السابق للإعلان جلس "بوجه حجري" أثناء خطبة " ماسك ".