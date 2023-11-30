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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حصر المساحات الإعلانية بشوارع وميادين قنا للاستفادة من عوائدها

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لبحث دراسة المقترحات المقدمة لتنمية موارد منظومة الاعلانات بالمحافظة، من خلال تشكيل لجنة عليا جديدة لتنظيم الإعلانات، تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه وكلاء شركات الدعاية والإعلان.

 بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والنائب مصطفى محمود والنائب محمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب، والنائب احمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس وليد ابو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وحمدي حسين المدير المالي والاداري بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

 

أوصى محافظ قنا، بضرورة وضع لائحة إعلانات جديدة، تتضمن الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للتراخيص لضبط عملية التراخيص، بهدف تيسير كافة الإجراءات على وكلاء الاعلانات.

 

 مشيرًا إلى أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية في القطاعات الخدمية المختلفة

 

كما استمع محافظ قنا، خلال الإجتماع إلى تقارير لجان المعاينات للمواقع المقرر طرحها لتنفيذ إعلانات بها، حيث قامت اللجنة بحصر الشوارع والميادين والاماكن المميزة بمدن المحافظة، لأستغلالها الأستغلال الامثل في مقترح وضع الإعلانات، بهدف تنمية موارد الدولة من خلال منظومة الاعلانات بالمحافظة.

 

 

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