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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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يضرب ولا يبالي.. إيلون ماسك يسب على الملأ المعلنين المقاطعين لإكس (فيديو)

رجل الإعمال إيلون
رجل الإعمال إيلون ماسك

رد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بألفاظ خارجة على الشركات التى سحبت إعلاناتها من منصته X تويتر سابقًا.

ووجه ماسك الذي تبلغ ثروته 250 مليار دولار رسالة جديدة للمعلنين الذين ينسحبون من المنصة تحمل كلمات نابية تعبر عن عدم اهتمامه بخروجهم والضغط الذين يرغبوا فى وضعه على المنصة، وفقاً لموقع engadget. 

 

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وقال"ماسك" في حدث DealBook الذي نظمته صحيفة نيويورك تايمز: "لا تعلن، إذا كان شخص ما سيحاول ابتزازي بالإعلانات، أو ابتزازي بالمال؟ اذهب (كلمات نابية)، هل هذا واضح؟ أتمنى أن تكون كذلك".

 وأضاف ماسك: "مرحبًا بوب"، في إشارة واضحة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر، الذي ظهر في نفس الحدث في وقت سابق من اليوم وتحدث عن قرار الشركة بسحب الإعلانات بعد تغريدة ماسك في وقت سابق من هذا الشهر، التى شملت على موقف يعزز النظرية المعادية للسامية، مردفًا: "لم يكن بالضرورة أمرًا إيجابيًا بالنسبة لنا".

واعتذر إيلون ماسك، في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام الرئيسية منذ منشوره المعادي للسامية على "X" (تويتر سابقًا)، عما وصفه بأنه "أغبى" منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه انتقد المعلنين الذين تركوا منصته بسبب تزايد معاداة السامية على "X". 

وأفادت "نيويورك تايمز" أن هذا المنشور المعادي للسامية قد يكلف "X" ما يصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات المفقودة هذا العام. 

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