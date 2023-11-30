أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الجونة تشكيله الرسمي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل بإستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

تشكيل الجونة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز



في حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع: أحمد عبد الرسول - أحمد حسام - محمد الدغيمي - أليو جاتا

في خط الوسط: عبدالله جلال - أحمد بلحاج - أيمن سعد

في الهجوم: راندريانا - أشرف مجدي - جابريلا

ويتواجد طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، فيما يقع فريق الجونة في المركز التاسع خلف الطلائع برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مباراة وتعادل في 3 مباريات.