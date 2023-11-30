شبكة اوتار تعلن تسجيلها رسميا فى الولايات المتحده الامريكيه

شبكة اوتار للتسويق الالكتروني تتخطي الحدود وتصل الي الولايات المتحده الامريكيه هذا ما أكده الرئيس التنفيذى ومالك الشبكه المهندس عمر محمد عقب عودته من جولة داخل الاراضي الامريكيه حتي يقوم بتسجيل الشركة كأول شركة تسويق الكتروني عربيه يتم تسجيلها رسميا واعتمادها داخل الولايات المتحده واكد محمد ان هذا كان احد اهداف الشركه منذ انشاءها وحتي هذه اللحظه واكد مالك الشبكه انه يتطلع الي تسجيلها فى اكبر الاسواق العالميه كأكبر شركة تسويق الكتروني عربيه واسعه النطاق وذات مصداقيه عاليه مما يؤهلها الى التواجد فى دول اكثر وتوسعه اعمالها فى التسويق الالكتروني فى أكثر من دوله