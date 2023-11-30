الاتحاد السكندري وزد.. تعادل سلبي يحسم مواجهة الجولة السابعة في الدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق الاتحاد السكندري وضيفه زد إف سي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري المصري.

بدأت المبارة باستحواذمن كلا الفريقين على استحياء وانحصرا اللعب بمنطقة وسط الميدان داخل المستطيل الأخضر، حتى جاءت أخطر هجمات فريق الاتحاد السكندري عن طريق بنجامين بواتينج انفرد بمرمى زد وأهدر كرة هدف في الشوط الأول.

ومع انطلاق المنعطف الأخير، استحوذ لاعبو زد إف سي على أغلب مجريات اللعب في شوط المباراة الثاني، مما اسفر عن تهديد مرمى زعيم الثغر، من خلال الثنائي مصطفى زيكو وديلسون كاموني ورأفت خليل.

تشكيل الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، إسلام أبو سليمة، كريم الديب.

خط الوسط: عمر الوحش، مورو ساليفو، ناصر ناصر.

خط الهجوم: بنجامين بواتنج، رجب عمران، جوب مابولولو.

تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد سمير - محمد إسماعيل - علي جمال - مصطفى العش.

خط الوسط: بيتر ميتوموسي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - ديلسون كاموني.