غنية بمضادات الأكسدة| طريقة عمل مافن الفراولة

مافن الفراولة من الحلويات اللذيذة والسريعة، حيث تتميز بمذاقها المميز وفوائدها العديدة؛ لإحتوائها على الفراولة الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، فتقي الجسم من الأمراض وتحميك من السرطانات، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

مافن الفراولة

طريقة عمل مافن الفراولة

المقادير

- دقيق : 3 أكواب

- سكر : كوبان

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- فانيليا : ملعقة صغيرة

- بيض : 3 حبات

- زبدة : نصف كوب (طرية)

- حليب : كوب

- فراولة : كوب ونصف (طازجة ومقطعة مكعبات)

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على درجة حرارة 400.

2. جهزي صينية المافن أو الكب كيك حسب الرغبة وبطنيها بالورق المخصص لها.

3. اخلطي الدقيق والسكر والبيكنج باودر في وعاء.

4. اخفقي البيض والفانيلا جيداً.

5. أضيفي السكر والزبدة للبيض واخفقي.

6. أضيفي خليط الطحين لخليط الزبدة والسكر والبيض بالتناوب مع الحليب حتى تمتزج المكونات.

7. وزعي الخليط في صينية المافن بحيث تملأ كل واحدة لنصفها من الخليط.

8. وزعي الفراولة المفرومة على كل واحدة.

9. أدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضح.

10. اتركيها لتبرد مدة 10 دقائق وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

فوائد تناول الفراولة

غنية بمضادات الأكسدة

الفراولة مصدر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة فى الجسم وبالتالي تُقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، فهى تعتبر ضمن أفضل 20 نوعًا من الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، فهى تُقلل من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.

تعزيز المناعة

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا بفيتامين "C" الذى يُعزز المناعة التي أصبحت مهمة جدًا لمواجهة جائحة كورونا التى تجتاح العالم حاليًا، لذلك يمكن أن يؤدى تضمين الفراولة فى نظامك الغذائى إلى تهيئة جسمك لمحاربة الأمراض حتى كورونا.

السيطرة على نسبة السكر فى الدم

تعتبر الفراولة مصدر طبيعى للسكر ويمكن استخدامها فى النظام الغذائى لمرضى السكر أيضًا، حيث تساعد نسبة الألياف العالية الموجودة فى الفراولة بالسيطرة على نسبة السكر فى الدم وتمنعها من الارتفاع بشكل كبير.

تحمي من مخاطر أمراض القلب

للفراولة ومضادات الأكسدة آثار مفيدة على صحة القلب، فتمنح تناول الفراولة الحماية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، فالاستهلاك اليومي للفراولة كافيًا لتعزيز نشاط مضادات الأكسدة وخفض مستويات الالتهاب المرتبطة بمخاطر استقلاب القلب

الشعور بالشبع

تعد الفراولة وجبة بينية مثالية، حيث إنها قليلة السعرات الحرارية من ناحية وغنية بالفيتامينات من ناحية أخرى، فتتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%، وبالتالي تحتوي 100 جرام منها على 43 سعرة حرارية، كما أنها غنية بالألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.

تقليل مخاطر الإصابة بالخرف

يدعم تناول الفراولة صحة الدماغ ويحافظ على نشاط الشخص وحيويته، كما أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث ساهمت مركبات الفلافونويد وفيتامين C الموجودة في الفراولة في تقليل الإصابة.