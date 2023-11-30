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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مناقشة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالبحيرة.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

عقد اليوم  كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة ،إجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة  ،والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين ، وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة  ، و المهندسة  شيماء سعد حربى - مدير منظومة الأملاك بالمحافظة  ،ومديرى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية .

حيث تم خلال الإجتماع  إستعراض توصيات الإجتماع السابق والطلبات التى سددت مقدم التعاقد .

و أكد السكرتير المساعد  ،أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم  ، وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين ، والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل  .

كما وجه غطاس بسرعة الانتهاء من كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية ،وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد  ، وحصر جميع حالات التعدي وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ،  والإزالة الفورية لجميع حالات التعدي على اراضي املاك الدولة . 

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة  ، بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة ، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيداً لهيبة الدولة.

الجريدة الورقية