مناقشة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالبحيرة.

عقد اليوم كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة ،إجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ،والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين ، وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة ، و المهندسة شيماء سعد حربى - مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ،ومديرى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية .

حيث تم خلال الإجتماع إستعراض توصيات الإجتماع السابق والطلبات التى سددت مقدم التعاقد .

و أكد السكرتير المساعد ،أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم ، وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين ، والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل .

كما وجه غطاس بسرعة الانتهاء من كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية ،وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد ، وحصر جميع حالات التعدي وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ، والإزالة الفورية لجميع حالات التعدي على اراضي املاك الدولة .

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ، بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة ، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيداً لهيبة الدولة.